疫境無礙創意發展 展覽推廣不同年代商業攝影文化

新冠疫情對社會及經濟都造成嚴重影響，文化創意產業亦無倖免。雖然商業市道低迷，不少商業攝影師在艱難情況下仍謹守崗位繼續創作，香港專業攝影師公會 (HKIPP)多年來一直與同業並肩前行，趁著本港疫情穩定，於過去一連五日舉辦了年度展覽，藉以為商業攝影同業及公眾打氣，鼓勵大眾即使資源有限，但無礙創意發展，期望港人團結一致，共同奮鬥超越逆境。

隨著多媒體技術發展，商業相片及影片制作密不可分，部分專業攝影師近年身兼導演創作多媒體作品。為加深社會各界對本港專業攝影的認識，香港專業攝影師公會特別於年展加設兩場講座，分別邀請了榮獲多個國際性獎項獎、著名縮時攝影師Francis So及本港其中一位最出色的女商業攝影師Topaz Leung分享由靜態攝影轉為影片拍攝的心得；另外，展覽亦邀請了著名商業攝影界典堂級大師、香港專業攝影師公會創會會員蔡經仁先生及亞洲炙手可熱的時尚攝影師Harlim Djauhar Winata分享不同年代的商業攝影及菲林拍攝心得，把傳統攝影文化承傳下去。

如有興趣重溫講座片段，可瀏覽香港專業攝影師公會Facebook 或YouTube，公會網頁http://www.hkipp.org/ 。

▲ 香港專業攝影師公會 (HKIPP)於過去一連五日舉辦了年度展覽，藉以為商業攝影同業及公眾打氣，鼓勵大眾即使資源有限，但無礙創意發展。

▲ 著名商業攝影界殿堂級大師、香港專業攝影師公會創會會員蔡經仁先生(左)，分享以往未有影像編輯軟件時，傳統菲林拍攝年代如何「執相」。



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