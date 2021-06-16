【上車盤】500萬買港島樓　對正豪宅海璇　行兩分鐘到北角站

假如預算不多，又想住港島區，只要不嫌住得細，住得舊，其實也有選擇。利嘉閣梁啟豪說，北角嘉威大廈B座低層4室，實用面積239平方呎，原則兩房，現改為一房間隔，近日以500萬元易手，實用呎價約20,921元。梁啟豪續說，買家鍾情屋苑交通方便，鄰近地鐵站，對面亦有大型商場。

資料顯示，嘉威大廈位於北角渣華道146至166號，早於1984年11月開始入伙，建有2座住宅大廈，提供300個單位，實用面積由233平方呎起，至最大282平方呎。值得留意的是，嘉威大廈最大賣點是交通便利，步行約2分鐘即到北角站，而且屋苑對面是新建的購物商場北角匯，有一田超市、食肆及戲院。

【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

雖然嘉威大廈入門銀碼細，或是不少上車人士之選，但要留意的是項苑已近40年樓齡，除了維修問題，日後轉手仍有隱憂，皆因銀行一般計算按揭還款年期，會看買家年齡及樓齡，作為批核按揭年期的依據，取當中較短期者。一般來說，銀行以75減樓齡為計算基礎，假設樓齡已屆50年，即最多只能做25年的按揭年期。

據悉，原業主於2013年6月，以約308萬元買入上述單位，持貨約8年，現帳面賺約192萬元，物業期內升值62.3%。代理續說，嘉威大廈現時約有10個放盤。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機