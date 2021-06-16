【新股IPO】楊受成旗下出版商新傳企劃遞交上市申請 經營「新假期」等九個媒體品牌

英皇集團主席楊受成旗下，經營「新假期」、「東方新地」等九個媒體品牌的新傳企劃已遞交上市申請，根據其初步招股文件顯示，新傳企劃為數碼媒體公司，主要透過數碼媒體平台向廣告商，包括跨國品牌所有者、廣告代理公司至中小企等提供綜合廣告解決方案。

目前經營9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」以及Madame Figaro及SSwagger。此外，2020年公司分別推出「新假期」、「經濟一週」、「More」、「東 方新地」、「 Sunday Kiss親子童盟」、「GOtrip」及「新 Monday」七個流動應用程式，於1年內的總下載量已超過40萬次。

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初步招股文件指，2020年公司錄得盈利為4116.8萬元，按年升53.8%，其中盈利的38.8%屬非經常性收入，為從香港特區政府防疫基金項下保就業計劃收取的補助。收入方面，去年錄得2.1億元，按年跌21%。

是次集資所得，將用於與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購，或建立策略聯盟；推出自動化廣告投放平台、個人智慧消費平台及電子商務解決方案平台，擴展及加強產品系列；建設內部媒體內容管理平台；用於新辦公室資本開支及改進資訊科技基礎設施等。

楊受成在上市前透過楊受成產業控股持有新傳企劃70%權益，李一培和李蘭嬌分別持有餘下20%及10%權益。

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記者：張以正