  • 30°C
香港時間 : 2021617日 (四) 10:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】樓上隔氣喉漏出黑色污水　公屋住戶要求配合維修　對方回應「盡量啦　我都沒有辦法」

股樓投資 09:00 2021/06/17

分享：

疫情提升了市民對環境衞生的意識，過往多宗屋苑的渠管「播毒」案件，令市民大廈渠管狀況表示關注。近日有公屋住戶在討論區發帖，指上星期樓上隔氣喉漏出黑色的污水，原來是因為樓上鄰居正在用通渠水通喉所致。事主向鄰居要求在維修工人到達前不要把水倒進渠裏，但鄰居卻不情願回道：「盡量啦，我都沒有辦法」，令事主極為惱怒，又嘆：「點解香港變成咁？」

【有相睇】牆身發霉　假天花疑似剝落　東頭邨殘裝公屋賣283萬　【下一頁

事主稱漏水事件已發生不止一次，早前都有滲漏情況，不過就不太嚴重。事主原本已到屋邨辦事處投訴，但就遲遲未有行動。事主唯有以膠袋包住水管，以防污水弄糟單位。不料，在上周五下午四時，家中廁所傳來惡臭，原來位於廁所上方、屬於樓上單位的隔氣喉漏水，在圖中所見漏出來的水是啡黑色，情況令人厭惡。事主立刻到樓上拍門，發現鄰居正在用通渠水通喉。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

事主即時通知屋邨辦事處，辦事處回覆指稍後時間會安排工人上門，不過沒有確實時間。於是事主就請求鄰居不要在這段時間內把水倒進渠道，但鄰居卻以現在天氣炎熱，家人要洗澡為由，不情願回道：「盡量啦，我都沒有辦法」，又指污穢水當然是黑色的。事主感到惱怒，心想：「那不就是我家中接著你們洗澡的污穢水？」

【裝修熱話】4人單位公屋裝修 設「膠囊式隱藏工人房」 瞓儲物櫃空間超窄　轉身都難僅靠小天窗透氣　【下一頁

幸好維修工人半小時後就到達，事主本以為「一天光晒」，不料到晚上，鄰居又再次通渠，所幸的是這次漏水的顏色沒有上次那麼黑。但由於辨事處已經收工，事主只好讓管理員來叫樓上鄰居不要再倒水，待翌日再找維修工人上門查看。 最後在位於廁所上方、屬於樓上單位的隔氣喉，掘出一團疑似毛髮的黑色物體，令事主直呼嘔心。

事主認為令他惱怒的不是鄰居用通渠水通渠而非渠泵，而是明明事主只需他幫一個小小的忙，即維修未進行之前不要倒水落渠，但他居然是這種態度，令事主嘆：「點解香港變成咁？」

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

疫情 環境衞生 公屋

上一篇文章

【樓市熱話】近年接手家族生意　驚覺劏房生意好賺錢　月入20萬　網民：劏房業主很缺德

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】30個跑步問題有無難倒你？ 渣打虛擬跑獎品吸引又可做善事萬勿錯過
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折