【網民熱話】樓上隔氣喉漏出黑色污水　公屋住戶要求配合維修　對方回應「盡量啦　我都沒有辦法」

疫情提升了市民對環境衞生的意識，過往多宗屋苑的渠管「播毒」案件，令市民大廈渠管狀況表示關注。近日有公屋住戶在討論區發帖，指上星期樓上隔氣喉漏出黑色的污水，原來是因為樓上鄰居正在用通渠水通喉所致。事主向鄰居要求在維修工人到達前不要把水倒進渠裏，但鄰居卻不情願回道：「盡量啦，我都沒有辦法」，令事主極為惱怒，又嘆：「點解香港變成咁？」

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事主稱漏水事件已發生不止一次，早前都有滲漏情況，不過就不太嚴重。事主原本已到屋邨辦事處投訴，但就遲遲未有行動。事主唯有以膠袋包住水管，以防污水弄糟單位。不料，在上周五下午四時，家中廁所傳來惡臭，原來位於廁所上方、屬於樓上單位的隔氣喉漏水，在圖中所見漏出來的水是啡黑色，情況令人厭惡。事主立刻到樓上拍門，發現鄰居正在用通渠水通喉。

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事主即時通知屋邨辦事處，辦事處回覆指稍後時間會安排工人上門，不過沒有確實時間。於是事主就請求鄰居不要在這段時間內把水倒進渠道，但鄰居卻以現在天氣炎熱，家人要洗澡為由，不情願回道：「盡量啦，我都沒有辦法」，又指污穢水當然是黑色的。事主感到惱怒，心想：「那不就是我家中接著你們洗澡的污穢水？」

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幸好維修工人半小時後就到達，事主本以為「一天光晒」，不料到晚上，鄰居又再次通渠，所幸的是這次漏水的顏色沒有上次那麼黑。但由於辨事處已經收工，事主只好讓管理員來叫樓上鄰居不要再倒水，待翌日再找維修工人上門查看。 最後在位於廁所上方、屬於樓上單位的隔氣喉，掘出一團疑似毛髮的黑色物體，令事主直呼嘔心。

事主認為令他惱怒的不是鄰居用通渠水通渠而非渠泵，而是明明事主只需他幫一個小小的忙，即維修未進行之前不要倒水落渠，但他居然是這種態度，令事主嘆：「點解香港變成咁？」

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責任編輯：黃苑筠