【北水ETF】恒生科指ETF出現第2梯隊 廣發及滙添富接力

▲ 科技股雖不再領軍帶領港股升，但北水仍視科技行業為最優質賽道。

自從內地對龍頭科網股掀反壟斷風暴，騰訊（00700）及美團（03690）等抱團股捱沽，快面世一年的恒生科技指數今天（16日）更失守7900點大關，但北水仍借道ETF，公募基金緊盯港股科技板塊。至於恒生科指ETF，更出現第2梯隊，內媒指，廣發及滙添富正推相關產品，大成更擬推第2隻恒生科指ETF，專家指ETF布局港股科技賽道並未停步。

目前第二批恒生科指ETF已在路上。另外，追蹤中證港股通科技指數、中證香港科技指數等ETF，也密集推出。

專家拆解北水加大布局港股玄機【下一頁】

隨着6月3日嘉實恒生科技ETF在深交所上市，首批7隻恒生科指ETF已全部掛牌。中證監最新披露，廣發恒生科技ETF剛於6月4日獲批，滙添富基金和大成基金旗下的恒生科技指數基金申請也於6月初獲得受理。

除聚焦恒生科技指數外，公募ETF還有兩大領域。目前，景順長城、華泰柏瑞、鵬華、國泰及海富通基金等，旗下的中證港股通科技ETF已亮綠燈，是首批追蹤此指數的ETF產品。其中3基金已大混戰，海富通中證港股通科技ETF巳於6月7日起發行，搶頭炮是景順長城相關ETF，早於5月31日至6月11日開售。昨天（15日）輪到南方基金旗下南方香港科技ETF正式發行。

此外，Wind統計，當前發行的指數基金中，還有追蹤中證滬港深500、以及中證滬港深互聯網等ETF產品。

景順長城ETF投資總監崔俊傑指出，近年港交所（00388）改革上市制度，推動科技行業大發展，也吸引一批優質中概股回歸，使港股成為新經濟的投資高地。中長期來看，科技板塊仍是港股投資的優質賽道，科技主題類的ETF產品，是廣大投資者參與港股科技龍頭的便捷工具。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪