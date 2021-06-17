【職場熱話】下班和同事坐車零話題 兩人呆站玩手機太尷尬 網民：聽歌瞓覺

上下班最怕遇到同事或上司，意味着惹人厭的社交生活又要開始了。香港還有一句話：「上班好同事，下班不認識」，但遇上也不能避免寒暄。近日有網民於網上討論區發文詢問，如何和同事下班一起回家又不會尷尬。

網民經歷：

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網民各出奇招，指「下班時說拜拜，等車就不用說話」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「戴耳機聽歌」等。樓主就回應，稱說拜拜又一起走就很奇怪，他又做不到不尷尬，聽歌又怕聽不到同事說話，令他十分苦惱。

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不過很多人都覺得下班後不說話也沒什麼大不了，因為真的很累。他更指：「有沒有想過同事真的不介意完全把你當透明？其實是你想多了。」

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網民就稱自己平常會跟同事聊熱門話題，老套一點也能說天氣、週末活動等。

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責任編輯：張瑋婷