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【Android新功能】Google公布6項Android新功能　擬今夏登場

科技 17:16 2021/06/16

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Google今（16日）宣布，即將推出6項Android新功能，預計今年夏天正式登場。

Google今（16日）宣布，即將推出6項Android新功能，預計今年夏天正式登場。新功能包括：全球開放Android地震警報、Gboard表情符號建議、Google助理語音快捷功能等。而這些功能更是不限於最新版的Android 12，也不是只有Google自家的Pixel手機可以使用。

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Google今在網誌中表示，今年夏天針對Android用戶推出6項新功能。首先是Android地震警報將陸續推出，原本僅有希臘及紐西蘭用戶可使用的地震預警功能，將會擴展到土耳其、菲律賓、哈薩克、烏茲別克等有頻繁地震的國家，預計會在明年起全面推出。

第2項新功能則是訊息程式將新增重點標記，用戶在使用訊息程式時，可快速搜尋重要的訊息內容。使用全新功能，用家就可將重要的文字、圖片訊息加上星號。以後在搜索重要訊息時，只需要點擊星形標記的類別即可。Google表示，此功能將於接下來的數周內推出。

第3項功能就是「Gboard最佳表情符號建議」。當用戶輸入訊息後，經常會需要輸入表情符號 emoji 表達你的情緒、感受或語氣。Google將會在Gboard中加入根據輸入的內容提供表情符號建議的功能，找到與訊息最匹配的表情符號。而這項功能今天起在Gboard測試版登場，夏天就會推送給所有Gboard用戶，目前可支援英文、西班牙文與葡萄牙文的簡訊內容。

第4項新功能，就與Google助理相關。Google助理將會新增語音快捷功能，用戶未來只要透過語音助理，就可直接打開某項程式內的應用功能。

至於第5項功能則是Voice Access新增凝視檢測，手機鏡頭可偵測用戶的眼神，讓相關的操作只有在用戶盯著手機屏幕才能觸發，而「Voice Access」與這項功能，是針對身障用戶而設計。

到最後，車載系統「Android Auto」也將開放更多自訂功能，如可從手機設定主畫面與「暗黑模式」，同時也有更好的捲軸操作，讓用戶快速導覽程式。

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責任編輯：曾曉汶

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