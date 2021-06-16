【港元定期存款】港元定存息最高5厘 跑贏銀債3.5厘墊底息

▲ 恒生7天短存有5厘，膺冠絕全城高息王。

財政司司長陳茂波透露，新一批俗稱長者iBond的銀債將於本月底公布發售詳情，總額240億元，市料7月開賣，若保證年回報維持去年的3.5厘，遠較iBond（新上市編號：04246）兩厘保底息高，專家料這保守產品的銷情旺丁又旺財，畢竟銀債的墊底息遠勝普遍港元定期存款息率。雖然現時市面至少有5間銀行提供3厘或以上的港元定期存款息率，其中高息王更達5厘，但業界提醒3大注意，包括:

1、超短存：眼下4至5厘特高息，全屬7天超短存，如恒生（00011）冠絕全城的5厘息為以年息計，再舉高息王的門檻為5萬元，按理7天只賺約47元利息。

部分港銀提供高息港元定存，詳情可按下圖了解

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2、附帶條件：除了恒生7天的特惠息要求先把指定外幣作兌換外，同樣，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）相同短存齊享4厘，也須存戶先作兌換，扣除買賣差價後，實質回報恐再打折。至於另一大行工銀亞洲的3厘息，在牌面上貼近長者iBond，且存期較長，為3個月，但須額外條款，例如同時開立指定投資帳戶，倘若乏設戶口，存息僅1.8厘，再者須新錢才享優惠。

中小行連環加港元短存息【下一頁】

3、高息定期存款設上限：同樣，富邦3個月存款有3.28厘年息，但以5萬元為限額，追息族賺盡期內只收息410元。反觀，去年銀債最多獲派14手（每手1萬元），以3.5厘年息計，一年賺息4900元，揸足3年穩袋14700元。況且，銀債上車甚易，只須斥1萬元落注，而今年放寬申購條件，從專攻65歲至容許60歲以上銀髮族入飛，遂料銀債將丁財兩旺，成銀行兵家必爭的戰場。

此外，比併較長期的港元一年定存息率，目前最高為0.7厘，且有雙冠王，分別為小米（01810）牽頭的虛銀天星（Airstar Bank），以及騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）。相反，人人有份的銀債，抽中一手每年穩袋利息350元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪