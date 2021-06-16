▲ 【豁免強檢】港府疑剎停金融高層抵港豁免強檢安排 彭博：有銀行家被勸推遲行程

香港疫情轉趨穩定，政府5月底提出以完成接種2劑新冠疫苗為前提，豁免因公務抵港的金融機構高層強制檢測要求。但《彭博》最新引述消息指，港府疑似臨時剎停豁免強制檢測計劃，有金融機構高層更被勸推遲原定6月抵港的公務行程。

證監會：金融機構高層完成接種2劑疫苗 抵港可豁免強制檢測｜詳見【下一頁】

彭博報道，有銀行高層原本申請6月來港，但就被勸喻推遲有關行程。報道又引述消息人士指，港府仍在就豁免強檢計劃作出更仔細研究，包括向申請豁免人士收集訪港行程的詳細程度。

財庫局發言人回應報道時表示，正仔細審視所收到的申請，考慮到目前本地及環球最新疫情發展，須將病毒輸入風險減至最低，預期需時處理申請。

林鄭：金融機構高層訪港可豁免隔離檢疫 前提須接種疫苗｜詳見【下一頁】

證監會5月28日刊發指引，引述政府容許金融機構指定高級行政人員，完成接種2劑新冠疫苗14日後抵港豁免強制檢疫。指引又訂明每間持牌機構的豁免上限，每個月最多申請豁免2名由香港出發及回港的高層，以及每月2名由外國訪港的高層，即每月最多4名高層抵港可以豁免強制檢疫。

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編輯：趙穎妍