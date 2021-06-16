【ET講股通】孫運喜：幾大關鍵位 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，今日港股繼續弱，主要受科技股跌勢拖累，其中美團 （03690） 跌得較多，加上汽車股回吐，拖累大市。傳統經濟股及部分內銀內險股表現不俗，紓緩大市跌勢。大市技術走勢上有轉弱迹象，而消息面方面則等待儲局今晚議息，對明天大市方向才有決定性影響。

大市技術轉弱迹象 留意今晚儲局議息

美國昨日公布5月零售數據跌1.3%遠遜預期，零售銷售向有「恐怖數據」之稱，參考性極大，原因是消費佔美國GDP約6至7成。過往市場炒經濟差，儲局暫不收水，但昨日數據出爐，未足以令股市上升。不過，美國5月PPI按年升6.6%，創2010年12月有紀錄以來最高，顯示通脹壓力極大，對儲局政策構成挑戰。

儲局政策陷兩難，無論怎做也可能有問題。正如美國對沖基金經理Paul Jones所言，若儲局今次再不理通脹問題，會觸發市場大幅拋售，但又稱若微調幣策，引來收水恐慌，也可能觸發拋售。尤其臨近6月底，基金經理會否因應儲局最新說法，去作激烈部署，惹市場關注。以港股為例，之前升得勁的新經濟股，今日便下跌，顯示基金經理似有獲利回吐的傾向。

美元關鍵位︰90.623 納指關鍵位︰14211

大市形勢微妙，要留意幾大關鍵位。一是美元，不少交易員在議息前減少美元空倉，留意美滙指數會否衝高、升穿90.623的前浪頂阻力，且同時是50天綫阻力所在。二是納指，昨日見高位後低收出現陰燭，第三次在14211點水平回軟，此水平既是歷史高位，又是保歷加通道的頂部支持，且看今晚情況如何。

恒指全日跌201點，報28,436點，大市成交1,384億元。滬指今日再跌1.1%轉弱，下試3500點支持。恒生科指跌1.6%，考驗保歷加通道底部（7781點），短綫續弱。至於恒指關鍵位，仍是昨日所言的28287點，倘失守則要試雙底27505的支持位。

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