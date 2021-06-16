【Windows】即將告別Windows 10 新介面Windows 11擬曝光

微軟（Microsoft）次世代Windows作業系統即將於本月24日亮相，有傳次世代名稱將以「Windows 11」命名。換言之舊有版本亦即將迎臨尾聲，微軟官方近期透露，於2025年10月中便會停止支援更新Windows 10 Home及Pro，而往後亦不會推出相關的更新。

從過往而言，大部份的Windows作業系統的壽命大約為10年，而是次即將退役的Windows 10 Home及Pro是2015年推出的，所以有分析形容是次10於2025年10月退役亦是合理的。

至於就Windows 10退役的安排，據微軟的官方文件顯示，公司將於2025年10月14日起，停止對Windows 10Home及Pro的更新，而Pro for Workstations和Pro Education亦會停止支援服務。至於Windows 10 Enterprise以及Windows Server，官方則未有透露安排，料這兩個平台可能會延續。

不過相信大家都更期待次世代作業系統，隨著微軟行政總裁Satya Nadella於年度開發者大會Build上承認，過去數月正試用新世代Windows，讓人推測作業系統將會命名為Windows 11。

而Windows特別活動舉行的日子臨近，有關新作業系統消息不斷傳出，甚至Windows 11測試版的介面傳出。從外媒引述所示，Windows 11的使用者介面與開始功能表，與最初在Windows 10X測試版中出現的設計相當相似。

另外，整個Windows 11使用大量圓角元素，不論是其內容選單、檔案管理員以及應用程式的形狀都是以圓角設計。

與此同時新增視窗控制，即用戶可點選所有應用程式視窗右上角，分配視窗分布，將視窗排列在桌面上的各個部分，以供對照與快速分割屏幕。而往常Windows系統主要靠左排列的開始按鈕、功能表及應用圖示將集中中間。

另一方面，微軟疑似開發新的應用商店，Satya Nadella亦曾透露會為開發者和創作者釋放更大的經濟機會，而以上所提及的新產品消息有望於下周同步推出。

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責任編輯 : 陳子謙