法國IKEA違法收集員工私隱 被罰款941萬元

▲ 法國法院裁定IKEA違法收集員工私隱罪名成立，向IKEA判處100萬歐元（約941萬港元）的罰款。

瑞典大型家品品牌IKEA的法國分公司，早前被控違法收集法國員工的私隱和個人資料。法國法院裁定IKEA違法收集員工私隱罪名成立，向IKEA判處100萬歐元（約941萬港元）的罰款。

【美國疫情】2019聖誕已有人染疫？ 研究：多州早過官方 【下一頁】

IKEA法國分公司被指於2009年至2012年期間，對約400名員工及求職者進行密切監控，IKEA高層、門市經理與4名警員也牽涉此案。

IKEA門市經理被指利用監控系統來審查求職者與在職員工，IKEA更會審查員工的銀行賬戶記錄，並聘人假扮員工來監視與告發其他員工。

時任門市經理索阿維 （Patrick Soavi） 透過任職警察的親戚取得員工個人資料，更要求警員Alain Straboni審查49名求職者。Straboni非法使用警方電腦系統進行搜索，查出其中3人曾犯輕罪。索阿維其後再要求Straboni為其審查68名求職者，對方建議他放棄聘請其中5人。

時任IKEA風險部門主管帕里（Jean-François Paris），被指為了解1名員工如何有能力購買一輛新的寳馬（BMW）開蓬車，及1名員工為何成為示威者，而非法收集他們的資料。帕里被判1年半緩刑及1萬歐元（約9.4萬港元）的罰款。

貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織 【下一頁】

IKEA法國分公司高層更委託一間名為Eirpace的公司，來收集員工的個人數據。法新社引述法庭文件指，IKEA每年聘用私家偵探的費用已高達60萬歐元（約565萬港元）。

除了IKEA被判罰款100萬歐元，IKEA法國分公司前行政總裁巴約（Jean-Louis Baillot)）被判緩刑兩年和罰款5萬歐元（約47萬港元）。代表律師指巴約對裁決結果感震驚，正考慮上訴。

傳媒在2012年首次披露IKEA法國分公司侵犯員工私隱的行為，IKEA其後解僱4名經理，並重新制定行為守則。IKEA所屬的Ingka 集團就此事致歉，並譴責IKEA的法國分公司侵犯員工私隱的做法。

責任編輯：鄭錦玲