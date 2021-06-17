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【職場熱話】學校約早上面試 卻問老師是不是裝病請假 網民：故意刁難人

理財智慧 14:11 2021/06/17

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面試最怕遇到HR問奇奇怪怪的問題，例如「你能做多久？」、「免費加班可以嗎？」、「放假能不能處理工作？」等，令人聽完都翻白眼。近日有網民於社交媒體專頁「教育界黑店實錄」投稿，指在面試時被問奇怪問題。

網民經歷：

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帖文一出，網民們紛紛無語，指學校這樣問只會令自己尷尬，而不是面試者尷尬。因為約時間的是校方，面試者也是順應安排。這個問題也能看出學校是在故意刁難，除非是剛畢業的大學生，否則所有在職日校老師基本都是請假來面試的。

【職場熱話】為照顧家人 兩年空窗期 被HR質疑能不能做得長 網民：香港人冷血【下一頁

有人分享自己當時面試的經歷，指某學校也曾要求他早上面試，他回應想改下午面試，卻被學校拒絕。於是網民反問學校：「你們學校是想聘請一個為面試而說謊請病假的老師？」校方沒有回應，而網民也正式拒絕了面試邀請。

另有網民稱自己當時直說要上班，需要改時間。他本來也抱着會被拒絕的心態試着說的，誰知道校方真的接受了，還聘用了他。他覺得，如果學校是有心請人就會遷就一下老師。

 

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責任編輯：張瑋婷

病假 學校 媒體 畢業 老師 大學

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