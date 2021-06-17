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【能源科技】GE與水泥製造商合作　盼尋風機葉片回收方案　

科技 08:00 2021/06/17

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通用電氣（General Electric，GE）與水泥製造商 LafargeHolcim已達成協議並簽署諒解備忘錄（MOU）,共同探索風力渦輪機葉片的回收利用。( 通用電氣官方照片 )

循環經濟一直以來都是備受各界關注的議題，各企均在研究如何將壽終的材料回收再利用。據 CNBC 報道，通用電氣（General Electric，GE）與水泥製造商 LafargeHolcim已達成協議並簽署諒解備忘錄（MOU）。他們將共同探索風力渦輪機葉片的回收利用，尋找風力發電的「循環經濟解決方案」。

【人工智能】南洋理工大學發表研究成果 稱機械人Nadine可協助老人社交

據諒解備忘錄所示，兩間公司將共同探索風力渦輪機葉片的回收利用，尋找風力發電的「循環經濟解決方案」。他們將專注於研究回收風力葉片的新方法，包括把其重新再利用於風電廠建築。

GE 可再生能源首席執行官 Jérôme Pécresse表示，該企一直以「封閉式循環」方式為營運目標，盼可將用完的產品與材料回收再利用，以減少開採材料、製造與丟棄過程中所產生的能源損耗及浪費。LafargeHolcim全球創新中心負責人 Edelio Bermejo指出，加快實現可持續發展和循環經濟是環境解決方案服務業界的首要任務。

GE 於上年前已與威立雅北美公司（Veolia North America）簽署長期協議，以回收美國陸上風機的葉片。他表示，這些葉片將被送到密蘇里州的工廠處理，最後投入水泥產業。當中葉片材質可重新加工，以當作煤炭、砂石和黏土等原料的替代品之用。

事實上，許多企業現時均開始著手研究葉片回收。當中丹麥的維斯塔斯風力系統公司宣布他們有意在 2040 年研發出零廢棄物（zero-waste）風機，冀於風機壽命告終後把葉片回收再利用。

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責任編輯：陳泳如

通用電氣（General Electric，GE）與水泥製造商 LafargeHolcim已達成協議並簽署諒解備忘錄（MOU）,共同探索風力渦輪機葉片的回收利用。( 通用電氣官方照片 )

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