  • 33°C
香港時間 : 2021616日 (三) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》將於下周重新上架PlayStation商店

科技 16:10 2021/06/16

分享：

近日Cyberpunk 2077終於有機會可在Sony的PlayStation商店（PS Store）重新上架。

遊戲《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》經歷多次延期後在去年底正式登場，惟登場不到一個月就飽受批評，漏洞百出，遊戲廠商Sony更勒令Cyberpunk 2077需要無限期下架。經過半年的時間，近日Cyberpunk 2077終於有機會可在Sony的PlayStation商店（PS Store）重新上架。

【機迷熱話】Sony PlayStation夏季發布會　傳數週內舉行

【機迷熱話】手遊《戰車世界：閃擊戰》全球下載量超過1.7億次　推出更新版本及特殊裝備

據外媒The Verge報道指，Cyberpunk 2077早前一度重新在海外版PS Store商店上架，不過僅是可把遊戲加入願望清單，並非可購買。而經過The Verge向Sony確認，Cyberpunk 2077將於 6月21日正式重返PS Store。

Sony發言人表示，玩家屆時在PS4遊玩時，仍有機會會遇到體驗問題。不過遊戲廠商CD Projekt 也正持續改善所有平台的穩定性。Sony建議，若玩家想遊玩Cyberpunk 2077，可在PS4 Pro 或PS5上遊玩，體驗會更佳。

Cyberpunk 2077推出後不足一個月，就因太多漏洞導致大批玩家不滿，最終在去年12月從PS Store下架，並提供全額退費。CD Projekt高層其後也發表聲明，向玩家致歉，並稱在遊戲上市前未有考慮到在舊世代主機上的運行狀況，造成玩家不良體驗。

【遊戲市場】遊戲市場收入跌　手遊收入逆市增

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【機迷熱話】Xbox Party Chat新輔助功能登場　將語音轉文字
2021/05/13
【機迷熱話】Xbox Party Chat新輔助功能登場　將語音轉文字
【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲
2021/05/07
【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
2021/04/23
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
【搶攻手遊】Sony招聘資訊爆料　推手機版PlayStation熱賣遊戲
2021/04/12
【搶攻手遊】Sony招聘資訊爆料　推手機版PlayStation熱賣遊戲

你可能感興趣

【機迷熱話】Xbox Party Chat新輔助功能登場　將語音轉文字
16:25 2021/05/13
【機迷熱話】Xbox Party Chat新輔助功能登場　將語音轉文字
【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲
12:26 2021/05/07
【機迷熱話】玩遊戲學編程　Switch新作可自製遊戲
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
18:54 2021/04/23
【機迷熱話】不再額外收費！Xbox免費網上連線對戰　逾50款遊戲任玩
電玩手遊 遊戲設置 遊戲 PlayStation Sony

上一篇文章

【Android新功能】Google公布6項Android新功能　擬今夏登場

下一篇文章

【Apple TV】蘋果調整政策　下月起購買新產品只送Apple TV+體驗服務3個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【5G手機】Nokia或於本年第三季發布Nokia X50　首度搭載1億像素鏡頭支援5G
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【遙距辦公】Google宣布延長Google Meet免費服務　用戶6月底前可繼續無限使用
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言
【最新發展】小米機無法正常安裝Google App？小米澄清不支援GMS屬謠言