【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》將於下周重新上架PlayStation商店

▲ 近日Cyberpunk 2077終於有機會可在Sony的PlayStation商店（PS Store）重新上架。

遊戲《電馭叛客 2077（Cyberpunk 2077）》經歷多次延期後在去年底正式登場，惟登場不到一個月就飽受批評，漏洞百出，遊戲廠商Sony更勒令Cyberpunk 2077需要無限期下架。經過半年的時間，近日Cyberpunk 2077終於有機會可在Sony的PlayStation商店（PS Store）重新上架。

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據外媒The Verge報道指，Cyberpunk 2077早前一度重新在海外版PS Store商店上架，不過僅是可把遊戲加入願望清單，並非可購買。而經過The Verge向Sony確認，Cyberpunk 2077將於 6月21日正式重返PS Store。

Sony發言人表示，玩家屆時在PS4遊玩時，仍有機會會遇到體驗問題。不過遊戲廠商CD Projekt 也正持續改善所有平台的穩定性。Sony建議，若玩家想遊玩Cyberpunk 2077，可在PS4 Pro 或PS5上遊玩，體驗會更佳。

Cyberpunk 2077推出後不足一個月，就因太多漏洞導致大批玩家不滿，最終在去年12月從PS Store下架，並提供全額退費。CD Projekt高層其後也發表聲明，向玩家致歉，並稱在遊戲上市前未有考慮到在舊世代主機上的運行狀況，造成玩家不良體驗。

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責任編輯：曾曉汶