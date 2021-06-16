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【樓市故事】母親說服女兒置業 遇上欲助年青人上車業主 670萬購新都城兩房

股樓投資 14:43 2021/06/16

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疫情持續回穩，市場預期未來樓價或更高，上車客加快入市，不少父母也希望子女及早置業。最近一名母親怕未來通脹重臨，說服女兒上車。

【低水上車】粉嶺公屋2房放盤不足24小時 即獲同座綠表客承接 單位10年升值近6倍，詳見【下一頁

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳新都城2期7座低層B室的二手成交，單位實用面積約363平方呎，屬兩房間隔。

【打針抽樓】驗收凱滙599呎單位獲97高分 驗樓師大讚廚廁防水功夫到家，詳見【下一頁

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業主原叫價678萬元，經議價後減價8萬元或約1.2%，至近日以670萬元成功沽出，折合實用面積呎價約18,457元。據了解，原業主於2012年9月，以約338萬元購入單位，持貨至今近9年，現轉手帳面獲利約332萬元，單位升值約98%。

【裝修熱話】4人單位公屋裝修 設「膠囊式隱藏工人房」 瞓儲物櫃空間超窄　轉身都難僅靠小天窗透氣，詳見【下一頁

蔡庭勇補充，買家為年青女性，其母親因明白通脹的威力，便說服女兒積極入市，與此同時，業主亦希望幫助年青人上車，雙方經過一輪議價後促成交易。另外，新都城6月份暫錄8宗二手成交個案，平均實用面積呎價約17,839元，屋苑現時約有80個單位放售，叫價由690萬元起。

 

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記者：陳詠妍

新都城 樓價 沽出 疫情 通脹

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