【異動股】莎莎上財年再錄3.5億元虧損 不派末期息 績後急跌近5%

莎莎國際（00178）公布截至3月底的全年業績，期內營業額按年跌47%至30.4億元，錄得淨虧損3.5億元，較去年同期的5.16億元收窄。鑑於經營環境嚴峻，前景仍然未明，故不派末期息。莎莎績後急跌，現跌4.9%，報1.95元，成交2133萬元。

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莎莎指，去年內地旅遊急跌至接近零，加上部份分店有員工確診而停業，使集團營運及銷售受到影響。莎莎2020至2021財年的港澳市場同店銷售按年跌54.4%，零售銷售按年跌58.1%，較疫前2018至2019財年減少72.6%，但因澳門通關使跌幅收窄。至3月底，莎莎的零售店舖總數減少3間至232間。

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另外，集團同時公布本財年4月1日至6月9日的營運銷售數據，期內的零售及批發營業額較去年同期上升55%，其中港澳市場零售銷售按年增53.5%，同店銷售升56.3%，內地市場零售銷售增長30.7%，同店銷售增長6.7%。

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