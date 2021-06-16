  • 33°C
香港時間 : 2021616日 (三) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】莎莎上財年再錄3.5億元虧損 不派末期息 績後急跌近5%

股樓投資 15:50 2021/06/16

分享：

莎莎國際（00178）公布截至3月底的全年業績，期內營業額按年跌47%至30.4億元，錄得淨虧損3.5億元，較去年同期的5.16億元收窄。鑑於經營環境嚴峻，前景仍然未明，故不派末期息。莎莎績後急跌，現跌4.9%，報1.95元，成交2133萬元。

【券商點睇】房企境內融資規模收縮超預期 內房股估值難提升  詳情請看[下一頁]

莎莎指，去年內地旅遊急跌至接近零，加上部份分店有員工確診而停業，使集團營運及銷售受到影響。莎莎2020至2021財年的港澳市場同店銷售按年跌54.4%，零售銷售按年跌58.1%，較疫前2018至2019財年減少72.6%，但因澳門通關使跌幅收窄。至3月底，莎莎的零售店舖總數減少3間至232間。

【宏觀中國】豬肉價格連跌19周 當局發布三級預警  詳情請看[下一頁]

另外，集團同時公布本財年4月1日至6月9日的營運銷售數據，期內的零售及批發營業額較去年同期上升55%，其中港澳市場零售銷售按年增53.5%，同店銷售升56.3%，內地市場零售銷售增長30.7%，同店銷售增長6.7%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

港股 莎莎 異動股 經濟 營業額 同店銷售 成交 澳門 零售 銷售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段