【筍工推介】學資處招聘行政助理 月薪逾2.7萬元 睇睇入職要咩條件

學生資助處近日聘請行政助理，不過屬合約工，合約僅為期12個月。不過基本福利不缺，除了12天年假及約滿酬金，月薪達27,235元，算是不俗。有興趣者可瀏覽以下圖片看看自己是否合資格，自覺合適者可於6月21日或之前透過郵寄方式遞交申請，要注意不可經網上遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格［G.F.340 (Rev.3/2013)］，或可從公務員事務局互聯網站下載該表格。填妥申請表格後，請連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表及工作證明文件 (工作證明書及／或僱主信) 的副本，於2021年6月21日或以前送達或郵寄至查詢地址 (如郵寄申請，申請日期以郵戳為憑)。

請在信封面註明「應徵行政助理職位」。如郵寄申請，請貼上足夠郵票以防申請文件因郵費不足而不能寄達查詢地址。逾期遞交、未妥為簽署的申請表格、資料有缺漏／並未附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，將不獲考慮。是次招聘並不接受網上申請。



如申請人在截止申請日期後10個星期內仍未獲通知面試，則可視為已經落選。在職家庭及學生資助事務處不會就落選的申請通知個別申請人。

聯絡地址:九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署十二樓，學生資助處行政組人事部

查詢電話:2150 6257

截止申請日期(日/月/年) :21/06/2021 18:00:00

部門網址:http://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/

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