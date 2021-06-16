▲ 【MPF】再多2人因虛假聲明提取強積金被判刑 積金局重申「一生只可一次以永久離港提取強積金」

再多2人因虛假聲明提取強積金被判刑。積金局表示，連同最新定罪個案，至今共有6人以永久離港為由申請提早提取強積金時，因作出虛假聲明而被定罪。積金局再次提醒，根據《強積金條例》強積金計劃成員一生只可以永久離港提出一次申請。

積金局：上季以永久離港提取MPF總額涉資19億元 按年升近5成｜詳見【下一頁】

最新被定罪的2名強積金計劃成員，涉分別在2006年12月及2013年4月以永久離開香港為由，向強積金受託人申請並獲批提早提取強積金。二人其後再在2018年4月及5月，再以相同理由，向另一間受託人申請提早提取強積金。

經調查後，發現二人涉嫌作出虛假或具誤導性陳述，聲稱自己從沒有基於已在某較早日期永久性離開香港 的相同理由而從任何強積金計劃中獲支付強積金，而 其中一人更曾於2010年7月因觸犯相同罪行而被法庭定罪 。

積金局將2宗個案轉介警方及律政司提出刑事檢控，二人最終被法庭裁定作出虛假或具誤導性的陳述罪名成

立，分別被判監1個月及2個月，緩刑2年。

積金局重申，強積金計劃成員一生只可以永久離港為由提出1次申請。若成員其後返港及再次參加強積金計劃，將不能再以永久離港為由申請提早取回強積金。

任何人士如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁1年。其後每次定罪可被罰款20萬元及監禁2年。

相關文章：

【MPF】滙豐：將推出定期提取強積金服務 仍需時探討放寬投資A股後新基金需要

【MPF】股票MPF受捧 3個月吸金78億元

【MPF】積金局主席：積金易助減費 打工仔10年有望省逾300億

編輯：趙穎妍