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【美國疫情】Delta變種肆虐 佔新增確診近一成

環球社會熱點 14:02 2021/06/16

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美國近期新增的近一成新冠肺炎確診個案，患者都屬於感染Delta變種。

新冠肺炎變種病毒肆虐，美國的Delta變種（即印度變種）個案肆虐。美國疾病控制與預防中心（CDC）周二（15日）表示，美國近期新增的近一成新冠肺炎確診個案，患者都屬於感染Delta變種。

【美國疫情】2019聖誕已有人染疫？ 研究：多州早過官方 【下一頁】

美國CDC指截至6月5日的兩周内，美國新增的新冠肺炎確診個案當中，Delta變種個案佔約9.9%。而截至5月22日的兩周内，Delta變種僅佔整體新增確診個案約2.7%，反映美國的Delta變種個案於近期急升。

世衛列為「憂慮級別」變種病毒

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CDC周一（14日）更將Delta變種，列為引起憂慮的變種病毒（Varient Of Concern，簡稱VOC）。CDC指出有愈來愈多證據表明，與Alpha變種（即英國變種）等變種病毒相比，Delta變種傳播力及引發嚴重症狀的機會率較高。

專家對Delta變種確診個案近期急升的現象不感意外。梅爾曼公共衛生學院流行病學與醫學教授Wafaa El-Sadr指Delta變種的傳播能力極強，相關確診數字勢必大幅增加，只是時間問題。

【新冠疫苗】紐約州70%成人已接種 放寬多數防疫措施 【下一頁】

專家指美國現時供應的疫苗可有效對抗Delta變種及其他變種病毒，包括需接種兩劑的輝瑞（Pfizer）和Moderna疫苗，以及只需要接種一劑的強生（Johnson & Johnson）疫苗。

明尼蘇達州羅切斯特市（Rochester）梅奧診所疫苗研究小組主任波蘭（Gregory Poland）表示，未接種疫苗者是感染Delta變種的高危群組。

美國截至周二，有近65%的成年人已接種最少一劑新冠疫苗，超過54%的成年人更已經完成兩劑接種。

責任編輯：鄭錦玲

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