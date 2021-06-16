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【新股IPO】騰訊持股15.5% 《絕地求生》開發商Krafton擬籌5.6萬億韓圓 有望成南韓歷來最大IPO

股樓投資 16:34 2021/06/16

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《絕地求生》開發商、南韓遊戲公司Krafton擬通過IPO集資最多5.6萬億韓圓（約389億港元），假若屬實，Krafton有望成為南韓歷來最大規模新股。而騰訊 （00700） 亦有持股，直至去年底，騰訊於Krafton持股達15.5%，為第二大股東。

據了解，Krafton今次將會發行1000萬股，當中有700萬股為新股，另外300萬為舊股，其發行價為每股45.8萬至55.7萬韓圓。假若公司最終以上限定價，將會超越2010年三星生命保險（Samsung Life）上市時籌集的4.9萬億韓圓，成為南韓有史以來最大型IPO。

Krafton旗下的在綫多人戰術競技遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds，PUBG）暢銷，目前於PC以及遊戲主機已賣出2500萬套，亦是自2017年以來最暢銷的遊戲之一。

另外公司亦正計劃於今年發布兩款新遊戲，包括《PUBG： New State》以及針對印度市場的《Battlegrounds Mobile India》。 公司亦亦計劃把業務拓展至網絡卡通、電影與動畫等產品等領域。

Krafton去年收入為1.67萬億韓圓（約116億港元），經營溢利為7740億韓圓（約54億港元），按年增長超過1倍。

至於騰訊方面，公司旗下的光子工作室亦有跟Krafton合作，開發內地的《和平精英》以及海外的《PUBG Mobile》。

【滙豐5】滙豐削減馬來西亞分行數目 推動業務數碼轉型 [下一頁]

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責任編輯 : 陳子謙

 

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