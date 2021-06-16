歐盟或納港澳入免檢疫名單 最快本周放寬

隨著新冠疫苗接種計劃推進，各地開始放寬外地遊客旅遊限制。有指，歐盟將香港及澳門等地納入免檢名單，如獲通過即港人可免檢疫進入歐盟國家旅遊，並不受限制到訪當地。據悉，結果最快將在當地時間周三（16日）公布。

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《彭博》引述消息外交官員報道，歐盟輪值主席國葡萄牙將建議，將美國、香港、澳門、阿爾巴尼亞（Albania）、黎巴嫩（Lebanon）、北馬其頓（Northern Macedonia）、塞爾維亞（Serbia）、台灣及沙地阿拉伯（Saudi Arabia）納入「白名單」（white list）。名單上國家及地區的民眾將被允許前往歐盟成員國旅行。報道指，若沒有成員國反對，最快將於比利時當地時間周三批准擴大名單。

現時歐盟部分成員國，已允許完成接種新冠疫苗美國公民入境。但納入白名單意味整個歐盟國家解除限制，屆時美國民眾無需隔離下入境。然而，跨大西洋旅遊限制仍未完全恢復，直至美國解除歐盟公民訪美限制。

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據悉，雖然中國包括港澳地區已被納入白色名單，但歐盟表明需達互惠條件後才正式納入，所以雙邊旅遊尚未開放。歐盟每2周更新白色名單。

責任編輯：李俊儀