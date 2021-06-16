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【SOHO中國】黑石以每股5元、溢價逾3成收購SOHO中國　涉資逾236億元

股市 20:20 2021/06/16

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【SOHO中國】黑石以每股5元、溢價逾3成收購SOHO中國　涉資逾236億元

SOHO中國 （00410） 落實賣盤予黑石集團（Blackstone）。SOHO中國公告指，黑石集團將以每股5元，即較SOHO中國停牌前3.8元溢價約31.6%，收購SOHO中國，最高現金代價約為236.6億元。黑石集團已向聯交所申請豁免全購，交易預期今年底前完成。SOHO中國將於周四（17日）早上9時復牌。

SOHO中國大股東潘石屹及潘張欣夫婦原各持有公司31.97%股權，交易完成後，潘石屹夫婦將合共保留約9%股權，成為SOHO中國第二大股東，並承諾將繼續調動資源為本集團的發展提供幫助。黑石集團將持有SOHO中國約54.93%股權，並有意維持SOHO中國的上市地位。

公告指，黑石集團對中國長線經濟發展以及北京和上海的房地產市場充滿信心，此次收購將繼續擴大其在中國的投資。同時，黑石集團計劃維持SOHO中國現有主營業務和管理層，並計劃在適當的情況下利用集團的資源在中國進行擴張。

SOHO中國本月以來股價已升58.3%，停牌前報3.8元。SOHO中國與黑石去年曾展開私有化談判，但由於新冠疫情爆發，令公司業務前景充滿不確定，私有化談判最終終止。

相關文章：【三道紅線】潘石屹：SOHO中國離「三道紅線」遠得不得了 今年首要平穩發展

【異動股】SOHO中國升幅縮窄至13%　私有化談判終止沽空率高企

【業績】SOHO中國半年少賺近64%　不派中期息

編輯：吳敏芳

港股 SOHO中國（00410） 私有化

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