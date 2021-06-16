【支援中小企】 BUD專項基金9年內錄逾萬宗申請　近17%個案不獲批

▲ 「BUD專項基金」由推出以來至今年5月底，共接獲10,254宗申請

政府於2012年6月推出「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」），協助中小企拓展市場。推出至今，政府數次加碼注資，加上去年疫情嚴重，當局亦改良 BUD專項基金內容，最新一輪的改良措施將於7月起分階段推出；每間企業的累計資助上限將增至600萬元。

【跨界搞環保】Deliveroo戶戶送贊助企業客戶 夥本地初創上門回收廢物

商務及經濟發展局局長邱騰華的以書面回覆立法會會議上張華峰議員的提問，透露「BUD專項基金」由推出以來至今年5月底，共接獲10,254宗申請。然而，當中有3,333宗申請由企業主動撤回，或因缺乏所需資料而未能處理，佔總申請個案32.5%。

另外，亦有逾17%的個案申請不獲批，主要原因包括企業不符合申請資格、未能顯示具備推行項目的能力或未能提供理據清晰說明項目可如何協助企業在目標市場發展業務，以及建議的項目欠缺細節等。

申請 BUD專項基金的主要行業包括批發及零售、進出口貿易，以及紡織及製衣。不獲批申請的比例依次為30%、31%，以及28%。當局指，香港生產力促進局作為基金秘書處，會向申請不獲批的企業說明被拒的原因，並提醒企業若再次提出申請時，需要特別注意或改善的地方。

邱騰華又再回覆中指出，「BUD專項基金」已由去年6月起提供網上申請服務，方便企業遞交申請。政府亦透過在網頁提供圖像化的流程介紹、所需文件清單，以及參考案例和追蹤申請進度等工具，相關功能將在本月內推出。

【疫苗獎賞】信和集團打針抽樓首日截至下午9時 登記人數逾45.5萬（附抽獎網址）

【電動車】通用汽車加速發展電動車 擬加大投資30%至逾2700億元

責任編輯：葉泳珊