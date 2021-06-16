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【人工智能】南洋理工大學發表研究成果 稱機械人Nadine可協助老人社交

科技 14:36 2021/06/16

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日前，新加坡的南洋理工大學發表了運用機械人「Nadine」和安老院老年人社交的研究成果。( Techfest IIT Bombay官方影片截圖 )

安老服務業的人手長期不足，有指引入AI機械人可協助支援老人的陪伴及照顧工作。日前，新加坡的南洋理工大學發表了運用機械人「Nadine」和安老院老年人社交的研究成果。機械人「Nadine」是一個以南洋理工大學量子物理學教授 Nadia Magnenat Thalman 外型打造的擬人化 AI 機械人，具有辨識不同對話者及回應他們的技能。

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Nadine於近日在新加坡的一間安老院為老人主持了一場美式賓果遊戲。該機械人在遊戲過程中特意為了老人放慢語速，並多次重複賓果號碼，以確認每個玩家的狀況。研究團隊透過錄影畫面比較老人與Nadine和安老院職員玩賓果遊戲的反應，發現他們跟Nadine玩遊戲時較專注和開心。
 
該研究團隊稱，他們可藉此探究AI機械人在協助老年人社交、心理與日常生活所擔任的角色。他們續稱，該機械人設有多種表情與肢體動作，稍後將進一步研究如何加強AI 的語言能力。
 
該校的量子物理學教授 Nadia Magnenat表示，他們正了解AI機械人能否透過交談與遊戲以降低老年人的孤獨感，這項研究成果對於 安老服務業將有重大幫助。她更透露，該研發團隊將會加速強化AI機械人的活動能力，訓練其可敏銳地觀察老人的身心狀況，甚至協助複雜的護理工作，以減輕安老院職員的工作負擔

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責任編輯：陳泳如

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