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【大宗商品】傳中國擬要求國企控制境外大宗商品風險敝口

股市 13:57 2021/06/16

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外電報道，據報內地擬加大控制力度，將國企大宗商品交易的監管範圍擴大到海外市場。

內地政府近期採取措施抑制大宗商品價格上漲，外電報道，據報內地擬加大控制力度，將國企大宗商品交易的監管範圍擴大到海外市場，並計劃釋放部分國家金屬儲備。

銀保監傳禁止內銀向散戶出售大宗商品產品，詳見﹕【下一頁】

報道引述消息人士指，內地國資委已下令要求國企控制風險，限制其對海外大宗商品市場的風險敞口，並向國資委匯報期貨等大宗商品金融衍生品持倉，以供國資委審查。知情人士亦指，內地監管機構未來將不排除採取進一步措施。

此外，國家糧食和物資儲備局周三（16日）亦發出一份聲明，當局表示將以公開競價方式，向有色金屬加工製造企業分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。

礦產、大宗商品相關股份方面，中國宏橋 （01378） 午後跌8.6%，中鋁 （02600） 跌近6.5%，江西銅業 （00358） 跌5.4%，創一個月新低。鞍鋼 （00347） 則跌2.7%。

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編輯﹕賴奕羚

商品 期貨 鞍鋼股份（00347） 江西銅業（00358） 中國鋁業（02600） 中國宏橋（01378） 金融 國資委

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