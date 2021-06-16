【阿里巴巴】淘寶網遭長達8個月數據竊取 涉11億條用戶資訊

▲ 阿里巴巴淘寶網疑遭長達8個月的數據竊取，涉11億條用戶資訊。

外媒引述內地法院判決書報道，中國一名軟體開發者對阿里巴巴 （09988） 旗下電商網站淘寶網實施了長達8個月的數據爬取，在阿里巴巴注意到問題前，已秘密收集了超過11億條用戶資訊。

根據河南省一家地方法院本月發布的判決書，這名軟體開發者從2019年11月開始，在淘寶網站上使用自己設計的網頁爬蟲軟體收集用戶ID、手機號碼和客戶評論等資訊。法院表示，阿里巴巴在注意到淘寶用戶數據泄露後通知了警方。

據報道，涉事人員及其雇主為淘寶商家的服務商。法院對該名員工及其雇主判處3年以上監禁，並處以總計45萬元人民幣的罰款。

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阿里巴巴沒有詳細說明事件影響，但在聲明中表示沒有用戶資訊被賣給第三方，也沒有發生經濟損失。阿里巴巴指，淘寶視數據隱私及安全為重中之重，並投入大量資源打擊平台上未經授權的爬蟲行為。公司主動發現並處理了這次未經授權的爬蟲行為。

阿里巴巴午後最新跌1.3%，暫報203.8元，成交13億元。

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編輯：陳健婷