金正恩：北韓正面臨糧食危機 籲舉全國之力保糧食生產

北韓領袖金正恩周二主持勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議時，提及糧食問題，表示新冠肺炎疫情及去年颱風災害導致糧食緊張，有迫使需要動員全國之力保障糧食產量。有分析指，北韓去年接連遭受颱風及洪水災害，今年糧食缺口可能達到130萬噸。

金正恩瘦了？專家憂慮與北韓政局有關（多圖） 【下一頁】

金正恩於周二（15日）主持勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議，檢討政策進度及制定經濟措施。金正恩於會上表示，北韓今年整體經濟有所改善，工業總產值按年同期增長25%。但由於全球新冠肺炎疫情肆虐，加上去年颱風等災害，導致糧食減產，供應持續緊張。

金正恩指，北韓首要任務是保證人民糧食需求、迫切需要舉全黨全國之力保障糧食產量，採取措施將自然災害的影響降至最低。有分析指，北韓去年接連遭受颱風洪水災害，今年糧食缺口可能達到130萬噸。

▼ 點擊圖片放大 +2

金正恩嚴禁外國文化侵入 防北韓反抗意識抬頭 【下一頁】

值得注意的是，北韓官媒《朝中社》發布於會議的官方照片，顯示金正恩臉頰明顯變瘦。他於1月曾表示，由於新冠肺炎疫情、國際制裁及洪水災害使北韓長期遭受電力及糧食短缺，並罕有承認其5年國家經濟計劃完全失敗。

責任編輯：郭麗明