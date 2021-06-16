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【數據洩露】不法分子利用「網絡爬蟲」攻擊淘寶系統　大量用戶數據洩露

科技 13:00 2021/06/16

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河南省商丘市睢陽區人民法院一份刑事判決書披露，有不法份子以利用網絡爬蟲（web crawler）繞過淘寶平台限制，盜取約12億淘寶用戶數據。

阿里巴巴旗下淘寶的電商服務一直深受大眾歡迎，有不法份子趁機會，盜走大量數據。根據彭博社報道指出，河南省商丘市睢陽區人民法院一份刑事判決書披露，有不法份子利用網絡爬蟲（web crawler）繞過淘寶平台限制，盜取約12億淘寶用戶數據。

【蘋果更新】蘋果推更新修補3項安全漏洞　呼籲用戶更新避免黑客威脅

【數據洩露】美國電子遊戲商EA遭黑客入侵　遊戲原始碼被竊涉及780GB數據

彭博社報道提及，淘寶（中國）軟件有限公司去年8月14日報警，稱在去年7月6日至13日期間，遭不法份子透過網絡爬蟲方式，盜走極大量數據。根據檢方核實，黑客當時平均每日盜取500萬條敏感信息，當中包括：買家帳號、手機號碼等，共超過11.8億數據遭竊取。

根據報道指，兩名軟件開發者從2019年11月，就開始在淘寶網站上使用自己設計的網頁爬蟲軟件收集用戶ID、手機號碼和客戶評論等資訊，共獲利34萬元人民幣（約41萬港元）。

阿里巴巴發言人表示，該企注意到淘寶用戶數據遭外洩後，已隨即通知警方，但就沒有透露有多少用戶受到影響。同時強調用戶資訊未有被轉售予第三方，也沒有經濟損失。該企也承諾將繼續與執法部門合作，會極力捍衛和保護用戶和合作夥伴的利益。

據了解，兩名涉案人士被判「侵犯公民個人信息罪」罪名成立，分別被判處有期徒刑三年三個月和三年六個月，罰款10萬人民幣（約12萬港元）和35萬人民幣（約42萬港元）。

【網絡攻擊 】JBS向黑客支付約8500萬元　確保數據不外洩

責任編輯：曾曉汶

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