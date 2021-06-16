【業績│零售股】莎莎全年虧損收窄至3.5億元 本季港澳同店銷售升56%

▲ 莎莎截至3月底財年虧損收窄至3.5億元。

莎莎國際 （00178） 公佈截至3月底全年業績，持續經營業務營業額按年跌47%至30.43億元，集團淨虧損錄得約3.51億元，較上一財年的5.16億元收窄。鑑於市場的經營環境嚴峻及前景未明，董事會不建議派發末期股息。

莎莎同時披露2021/22 財年第一季營運銷售數據，由4月1日至6月9日，集團的零售和批發營業額較去年同期上升55%。其中港澳市場的零售銷售按年升53.5%，同店銷售升56.3%。中國內地市場零售銷售增長30.7%，同店銷售增長6.7%。

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莎莎績前半日報1.99元，跌2.9%，成交1302萬元。

莎莎表示，2020年全年中國內地訪港的累計旅客人數按年銳減至接近零，加上數間分店因有店鋪員工確診而暫停營業至少14日，營運及銷售受到影響。莎莎2020/21財年港澳特區市場的同店銷售按年減少54.4%，而零售銷售額按年下跌 58.1%，較2018/19財政年度則減少72.6%。

3月底，莎莎持續經營業務的零售店舖總數由去年的235間減至232間。

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編輯：陳健婷