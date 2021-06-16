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【跨界搞環保】Deliveroo戶戶送贊助企業客戶　夥本地初創上門回收廢物

商業 13:21 2021/06/16

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Deliveroo戶戶送夥拍本地環保初創The Loops，向企業客戶推出全新回收計劃

疫情下，不少港人比以往更頻繁買外賣，產生不少塑膠廢物。Deliveroo戶戶送夥拍本地環保初創The Loops，向戶戶送企業版客戶及餐廳夥伴推出全新的企業回收計劃。由戶戶送贊助第一個月月費，而The Loops則會上門收集回收物，再分類再造。

【電動車】通用汽車加速發展電動車　擬加大投資30%至逾2700億元

隨著塑膠廢物不斷增加，戶戶送望可響應香港及亞洲區內日漸盛行的可持續發展和回收趨勢，協助減少餐飲業相關的廢物。今次戶戶送與The Loops合作，The Loops將每月一次在戶戶送企業客戶的辦公場所內設置回收站，並向其提供有關回收的報告。

同時，參與夥伴將獲得有關回收資訊及The Loops系統的教育工具。戶戶送將向企業版客戶及餐廳夥伴贊助第一個月月費，又計劃於未來數週擴大此項計劃，進一步涵蓋餐廳夥伴的後勤辦公室。

是次回收計劃所收集的物料包括塑膠飲管、塑膠餐具、紙餐盒、紙杯、紙袋、膠樽、塑膠容器等物品；紙張、雜誌、紙巾盒、護手霜包裝等辦公室廢棄物；透明氣珠封套和膠膜等包裝廢料；以及外賣壽司盤和發泡膠餐盒。

The Loops將收集回收物，並提供初步篩選、儲存、分類、壓縮及稱重等服務，又將回收物送往回收設施，最後回收再造為食物容器及袋等等，回收計劃的費用視乎企業規模而定。

【疫苗獎賞】信和集團打針抽樓首日截至下午9時　登記人數逾45.5萬（附抽獎網址）

豐田擬於2035年實現工廠碳中和　全球氣候升温　

責任編輯：葉泳珊

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