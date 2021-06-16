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【美國疫情】2019聖誕已有人染疫？ 研究：多州早過官方

環球社會熱點 13:52 2021/06/16

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新冠肺炎疫情大流行1年多後，美國調查疫情在當地爆發的起源。美國有最新研究發現，可能早在2019年的聖誕節時，美國或已出現感染個案，遠早於官方確認有人確診之前。

【新冠疫苗】紐約州70%成人已接種 放寬多數防疫措施 【下一頁】

美國國家衛生院（National Institutes of Health，簡稱NIH）的研究中，分析2020年初採集的2.4萬個血液樣本，發現早於美國官方確認有確診前的樣本中，最少9人的血液樣本對新冠肺炎病毒有抗體。

9人分別來自5個州分，最早的是在1月7日採集﹑來自伊利諾伊州的樣本。而且，所有樣本的採集時間一律早於州內首宗確診的公布日期。由於對抗新冠病毒的抗體需要最少2周時間產生，因此研究人員推算，美國最早的感染個案可能早在2019年聖誕已出現。

【新冠疫苗】美國僅捐80瓶予小國 網民嘲：少幾個零？ 【下一頁】

研究人員指美國爆發疫情初期，眾多州分已出現小規模的新冠肺炎病毒傳播。首12宗聯邦政府確認的新冠病例中，最早出現症狀者可追溯至1月14日，聯邦政府1月底才開始本地檢測，研究人員認為聯邦政府的舉動出現眾多「漏網之魚」。

責任編輯：吳漢培

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