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特朗普被揭曾向司法部施壓 要求協助推翻大選結果

環球社會熱點 13:30 2021/06/16

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美國前總統特朗普曾多次聲稱去年總統大選舞弊，最新公布文件顯示，特朗普曾向司法部施壓，要求徹查2020年總統大選舞弊情況，試圖推翻大選結果，但要求皆被拒絕。有民主黨眾議員批評，特朗普試圖令美國執法機構變得腐敗。

Facebook延長封禁2年 特朗普：侮辱 【下一頁】

美國眾議院監督委員會周二（15日）公布電郵，指特朗普（Donald Trump）及其助手曾現向時司法部施壓，要求調查特朗普聲稱的大選舞弊投訴。特朗普透過助手於12月14日向時任代理司法部長羅森（Jeff Rosen）發送電郵，聲稱掌握密西根州（Michigan）選舉舞弊證據。現任總統拜登（Joe Biden）以輕微優勢在該州取勝，聯邦法官其時亦已駁回相關指控。

時任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）亦至少5次，指示司法部官員調查虛假選民指控。梅多斯於1月1日向羅森發送1條YouTube鏈接，內容講述其中1個名為「意大利門」（Italygate）陰謀論運作，聲稱選舉數據被歐洲篡改。梅多斯要求羅森，協助安排官員與特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）會面，但被羅森斷然拒絕。

特朗普新社交平台唔夠1個月玩完  幕僚暗示或轉場 【下一頁】

眾議院監督委員會已要求包括梅多斯在內，多名前任官員出庭作證。委員會成員、民主黨眾議院卡馬洛尼（Carolyn Maloney）批評，文件顯示特朗普試圖令國家首席執法機構變得腐敗，肆無忌憚地嘗試推翻選舉結果。民主黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）表示，特朗普試圖以司法部門為武器，逆轉美國選民意願，絕不能讓事件在沒有後果的情況下成為歷史。

責任編輯：李俊儀

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