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梅根新書首周賣得3200本 未能打入暢銷榜頭50位

環球社會熱點 12:41 2021/06/16

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英國哈里王子與夫人梅根移居美國後有多項商業合作，梅根更出版一本以哈里王子和兒子阿奇為靈感的兒童繪本。梅根的兒童繪本出版首周在英國的銷量約3,200多本，未能登上英國暢銷書榜頭50位。

英國最受尊敬公眾人物 梅根力壓凱特憑甚麼？ 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）出版的有聲讀物兒童繪本《長凳》（The Bench）上周正式發售，書中107秒的聲音導讀由梅根親自獻聲，繪本以10.49英鎊（約114.6港元）價格出售。

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英國《鏡報》引述圖書出版業雜誌《The Bookseller》的數據，指梅根的繪本出版首周的銷量為3,212本。而曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）的新書《你是冠軍》（You are a Champion）以10,564本的銷量，力壓梅根的繪本成為榜首。

雖然梅根的繪本未能登上頭50位，但在繪本類別的銷量仍算不俗。出版商Penguin Random House（PRH）擁有這本繪本英文版的全球銷售權，料仍獲利甚豐。

【英國王室】梅根父親賣慘求見外孫 批哈里夫妻被利用 【下一頁】

梅根的繪本起初銷量平平，於亞馬遜暢銷書榜僅排第100位。但後來隨著銷量日漸增加，這本書在英國兒童圖書的排行榜上排第5位。

《The Bookseller》執行總編輯蒂萬（Tom Tivan）表示，繪本的銷量較緩慢但也穩定，受歡迎程度一般都會較其餘類別的書維持得更長。因此蒂萬認為梅根的繪本並非意在一炮而紅，而是維持每周穩定的銷量。

蒂萬更估計PRH是與哈里（Prince Harry）梅根夫婦達成多本書籍的交易，給予哈里梅根的版權費甚至可能高於美國前總統奧巴馬（Barack Obama）夫婦約6,000萬美元（約4.68億港元）的金額。

責任編輯：鄭錦玲

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