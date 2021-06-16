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黑鯊推iPhone 12 散熱扇  採用 MagSafe 磁吸技術

科技 13:08 2021/06/16

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日前，遊戲手機品牌黑鯊在官方微博公布推出一款名為 「冰封製冷背夾 2 磁吸版」的散熱扇。( 黑鯊官方照片 )

遊戲手機品牌黑鯊擴大業務範圍，開始進軍手機週邊產品市場。日前，他們在官方微博公布推出一款名為 「冰封製冷背夾 2 磁吸版」的散熱扇。該產品專為iPhone 12 而設，只要貼在機背就能為其散熱。

【LinkedIn】LinkedIn阻止對手竊取數據　美最高法院重啓案件

該企稱，「冰封製冷背夾 2 磁吸版」是目前市場上尺寸最小的外置散熱扇，闊度和厚度分別為 62mm 和 22mm，重量則為 73g。細小輕巧的外形意味著它不會阻礙 iPhone 用戶玩遊戲，亦不會為他們手腕帶來負擔。

它續稱，該產品的設計特色是利用 iPhone 12 系列獨有的 MagSafe 技術，當中更內置了 15 塊強力磁鐵，確保其可固定在機背上。同時，它亦會提供金屬貼供用戶貼於手機或平板的機背，以配合「冰封製冷背夾 2 磁吸版」使用。

黑鯊目前並未對外公布該產品的價格和正式發布日期，相信製造商會於稍後公布相關細節。據悉，該產品會先於中國上市，然後陸續在其他國家上架。

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【每日焦點】蘋果推新功能及系統更新　保障用家私隱安全

責任編輯：陳泳如

 

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