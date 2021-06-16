【Apple TV】蘋果調整政策　下月起購買新產品只送Apple TV+體驗服務3個月

▲ 用戶在今年7月1日後購買蘋果產品，附送的Apple TV+試用期，將會縮短至3個月。

蘋果（Apple）在2019年推出自家影音串流平台服務Apple TV+，為了推廣Apple TV+的服務，蘋果自推出後就提出優惠，只要購買iPhone、iPad等產品，就送一年Apple TV+免費體驗。不過近日蘋果決定調整行銷策略，用戶在今年7月1日後購買蘋果產品，附送的Apple TV+試用期，將會縮短至3個月。

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據外國科技網站MacRumors報道指，蘋果最近更改了官網政策，並宣布7月1日開始，購買上述蘋果硬件產品的消費者，將只會提供3個月的Apple TV+免費試用。不過在6月30日前購買蘋果裝置的用戶，則依然可以獲得一年的Apple TV+免費訂閱服務。

Apple Podcast訂閱服務正式登場

與此同時，蘋果近日也宣布推出「Apple Podcast 訂閲項目」，即日起超過 170 個國家及地區的聽眾，包括香港用戶，可以透過頻道付費訂閱單個或多個節目，聽眾從此可以輕鬆支持喜愛的創作者及聆聽新內容，用戶更可直接在Apple Podcasts上，享用無廣告內容或搶先收聽最新內容等。

▲ Apple Podcast 訂閲項目及頻道即日起推出。（蘋果資料圖片）

每一個訂閱項目的費用都是由 Podcast 創作者設定，最低訂閱價為每月$5港元。聽眾也可以管理自己的訂閱，並從他們的 Apple ID 帳戶設定，從按月計費切換到按年計費（如創作者有提供）。

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責任編輯：曾曉汶