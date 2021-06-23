【新股IPO】悠可集團下周開始預路演　集資最多約47億、估值達271億元

踏入第二季尾，不少企業加緊上市計劃步伐。悠可集團今周通過上市聆訊，中信證券、瑞信為聯席保薦人，料下周開始預路演。承銷團之一的瑞信發表報告看好悠可集團的產品組合擴張及品牌有機增長。（Organic Growth）預料公司2020年至2023年的年複合收入增長達45%，故給予公司估值25億美元至35 億美元（約194億至271億港元）。

據報道，內地最大的美妝品牌電商服務商悠可（eBeauty）集團計劃集資4億至6億美元（約31.2億至46.5億港元），於2020年公司的中國市場份額為13.3%，截至去年全年，公司收入按年增53.8%至16.6億元；利潤按年增59%至3.2億元。

騰盛博藥擬集資31億元

另外，專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥（Brii Biosciences）則計劃集資3億至4億美元（約23.3億港元至31.2億港元）。騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。截至去年全年，年內虧損達12.8億元人民幣，2019年同期為5.2億元；其研發開支達8.76億元。

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記者：謝卓榮