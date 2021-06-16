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【新股IPO】悠可集團、騰盛博藥本周尋求上市聆訊　合共集資約78億元

新股IPO 12:17 2021/06/16

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踏入第二季尾，不少企業加緊上市計劃步伐。據IFR報道指，悠可集團及騰盛博藥於本周尋求上市聆訊，合共最多集資10億美元（約78億港元），若兩家公司通過上市聆訊，兩家公司將於下周開始預路演。

據報道，內地最大的美妝品牌電商服務商悠可（eBeauty）集團計劃集資4億至6億美元（約31.2億至46.5億港元），於2020年公司的中國市場份額為13.3%，截至去年全年，公司收入按年增53.8%至16.6億元；利潤按年增59%至3.2億元。

另外，專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥（Brii Biosciences）則計劃集資3億至4億美元（約23.3億港元至31.2億港元）。騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。截至去年全年，年內虧損達12.8億元人民幣，2019年同期為5.2億元；其研發開支達8.76億元。

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記者：謝卓榮

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