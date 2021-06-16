【電動車】通用汽車加速發展電動車　擬加大投資30%至逾2700億元

▲ 通用汽車（General Motors）計劃進一步加大電動車及自動駕駛汽車的投資

電動車市場成為各大車廠的必爭之地，有外電報道，通用汽車（General Motors）計劃進一步加大電動車及自動駕駛汽車的投資，估計2025年前將會高達350億美元（約2717億港元）；並較早前的估算大增30%。

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綜合外電報道，有知情人士透露通用汽車將會在美國增設2所電池廠，並推動電動車的投資。雖然通用汽車尚未公布新工廠選址，但暫預計每座電池廠將斥資超過20億美元（約155億港元）。據指，通用汽車行政總裁Mary Barra亦將於今日（周三）會見美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和其他民主黨員，討論電動車和汽車排放問題。

是次通用汽車加大電動車方面的投資，與整個市場走勢相當吻合。早前福特汽車亦宣布加強電動車發展，估計支出將在2030年前增加3分之1至超過300億美元（約2328億港元）。美國兩大車廠承諾投資額合計高達650億美元（約5046億港元）。除了傳統車廠外，Tesla、Lucid及Rivian亦同樣增加電動車的投資。

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責任編輯：葉泳珊