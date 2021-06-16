  • 32°C
香港時間 : 2021616日 (三) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】通用汽車加速發展電動車　擬加大投資30%至逾2700億元

商業 12:08 2021/06/16

分享：

通用汽車（General Motors）計劃進一步加大電動車及自動駕駛汽車的投資

電動車市場成為各大車廠的必爭之地，有外電報道，通用汽車（General Motors）計劃進一步加大電動車及自動駕駛汽車的投資，估計2025年前將會高達350億美元（約2717億港元）；並較早前的估算大增30%。

【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務

綜合外電報道，有知情人士透露通用汽車將會在美國增設2所電池廠，並推動電動車的投資。雖然通用汽車尚未公布新工廠選址，但暫預計每座電池廠將斥資超過20億美元（約155億港元）。據指，通用汽車行政總裁Mary Barra亦將於今日（周三）會見美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和其他民主黨員，討論電動車和汽車排放問題。 

是次通用汽車加大電動車方面的投資，與整個市場走勢相當吻合。早前福特汽車亦宣布加強電動車發展，估計支出將在2030年前增加3分之1至超過300億美元（約2328億港元）。美國兩大車廠承諾投資額合計高達650億美元（約5046億港元）。除了傳統車廠外，Tesla、Lucid及Rivian亦同樣增加電動車的投資。

【Whatsapp】WhatsApp以私隱為題推新廣告　拒向各國政府妥協

Dyson研發背包檢測香港空氣　大排檔、搓手液都是污染源？

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【Whatsapp】WhatsApp以私隱為題推新廣告　拒向各國政府妥協
今日
【Whatsapp】WhatsApp以私隱為題推新廣告　拒向各國政府妥協
【家居裝修】疫情無損港人裝修預算　室內設計、蝸居家具商機崛起
今日
【家居裝修】疫情無損港人裝修預算　室內設計、蝸居家具商機崛起
【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務
2021/06/15
【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務
Dyson研發背包檢測香港空氣　大排檔、搓手液都是污染源？
2021/06/15
Dyson研發背包檢測香港空氣　大排檔、搓手液都是污染源？

你可能感興趣

【Whatsapp】WhatsApp以私隱為題推新廣告　拒向各國政府妥協
今日 11:00
【Whatsapp】WhatsApp以私隱為題推新廣告　拒向各國政府妥協
【家居裝修】疫情無損港人裝修預算　室內設計、蝸居家具商機崛起
今日 11:00
【家居裝修】疫情無損港人裝修預算　室內設計、蝸居家具商機崛起
【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務
14:57 2021/06/15
【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務
汽車科技 創新科技及應用 電動車 福特 美國民主黨 汽車 佩洛西 自動駕駛 Tesla 美國眾議院

下一篇文章

【Whatsapp】WhatsApp以私隱為題推新廣告　拒向各國政府妥協
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵