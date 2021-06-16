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【華融危機】華融長期停牌　或遭MSCI指數公司除名

股市 12:07 2021/06/16

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彭博報道，華融 （02799） 由於長期連續停牌，其股票可能會遭到MSCI等指數公司的剔除 。
報道指，今天是中國華融連續停牌的第50個交易日，50天期滿後華融將不符合MSCI設定的可投資市場指數成份股的要求，可能會從MSCI中國、MSCI新興市場等指數系列中被剔除。

此外，富時羅素6月4日起已將中國華融從富時羅素新興市場等指數中剔除；而根據標普道瓊指數的規則，其可能最早於7月達到指數的剔除標準。

MSCI回覆報道內容時稱，無論何種停牌原因，停牌期超過上限，MSCI就會評估並宣布剔除實施日，公告日比實施日提前兩個交易日。

另外，財新傳媒旗下「我聞」平台周二報導，按照監管部署，中國華融資產已經開始處置首批7家金融及非金子公司，處置資產合計近7000億元人民幣。若均處置完畢，華融的總資產將縮表到萬億元左右。

相關文章：【疑涉貪被查】長城資產胡小剛涉嚴重違紀　華融後另一國有資產公司高層被查

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編輯：吳敏芳

 

港股 中國華融（02799） 停牌

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