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【新冠疫苗】紐約州70%成人已接種 放寬多數防疫措施

環球社會熱點 11:59 2021/06/16

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美國新冠疫苗接種進度理想，美國各州亦開始放寬防疫措施。紐約州已有7成成年人已接種新冠疫苗，紐約州州長科莫於周二（15日）宣佈，放寬當地大部分防疫措施，讓民眾逐步恢復正常生活。紐約州有逾1,110萬人已接種新冠疫苗，約980萬人完成接種。

美國僅捐80瓶予小國 網民嘲：少幾個零？ 【下一頁】

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周二（15日）表示，當地有7成成年人已接種最少一劑新冠疫苗，並形容這個數字是偉大里程碑，亦是紐約州表現良好的標誌。科莫宣布放寬多數防疫措拖，包括取消社交聚會限制、接觸者追蹤等措施。紐約州更可自行放寬兒童於學校及營地戶外活動無須戴口罩。但根據美國疾控中心（CDC） 指引，民眾於醫院、交通工具等特定公眾場所仍需配戴口罩。

科莫續指，紐約州於去年3月起自行實施的商業、零售、體育及娛樂活動等行業限制措施將會撤銷，讓民眾恢復正常生活，所有商店有望重開。

美國延長強生疫苗有效期個半月 免數百萬劑過期 【下一頁】

紐約州屬美國疫情最嚴重的地區之一，於去年3月至4月期間，已錄得逾200萬宗新冠肺炎確診，近5.3萬人死亡，但如今成為美國其中一個感染率最低地區。據CDC數字顯示，當地新冠疫苗接種率較其他大型州分為高，有逾1,110萬人已接種新冠疫苗，約980萬人亦完成疫苗接種。

當地地標建築物之一的帝國大廈，以及所有政府大樓將亮起藍色及金色燈光，以慶祝具標誌性的疫苗接種率。

責任編輯：郭麗明

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