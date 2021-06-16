【新股IPO】時代天使6699首日掛牌升1.3倍 一手帳面賺4.56萬元 成歷年第二大賺錢新股

時代天使（06699）首日掛牌開市即爆升，較招股價173元高開1.3倍，報400元，隨後曾一度升逾1.8倍至490元，若幸運抽中的投資者在此期間沽出，足足賺6.34萬元。雖然股價在高位後回落，但收市仍升1.3倍，收報401元；全日成交1,486萬股，涉資58.78億元；以每手200股計，一手帳面賺4.56萬元，穩奪今年賺錢王寶座。

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除了跑贏今年2月上市的諾輝健康(06606)首日帳2.86萬元的紀錄，時代天使更成為僅次於1997年上市的北京控股(00392)，首日賺5.5萬元，成為歷年第二大最賺錢新股。

時代天使是內地領先隱形矯治解決方案提供商。是次來港上市合共發售1,682.96萬股，其中10%公開發售獲逾2,078倍超額認購，一手中籤率僅1.5%；招股範圍介乎147元至173元，並以上限定價。集資所得主要用作為創美基地的建設提供資金、提升公司研發能力和為內部與合作研發項目提供資金、開發智能信息技術系統、擴大內部銷售團隊、營銷品牌推廣及培養醫學人才等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。

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記者：張以正