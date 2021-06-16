【Windows 11】Windows 11版面搶先曝光　圖標、開始功能表設計大革新

▲ 在新版Windows亮相前，網上就開始流傳Windows 11測試版的介面。

微軟（Microsoft）早前宣布，將於美國東部時間下周四（24日）上午舉行 Windows特別活動，預告下一代Windows即將登場。而在新版Windows亮相前，網上就開始流傳Windows 11測試版的介面。從不同來源的截圖可以看到，全新Windows將搭載新的使用者介面、開始功能表，以及更多細節。

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外國媒體The Verge就整合了多個網上流傳的圖片，可看到Windows 11的使用者介面與開始功能表，與最初在Windows 10X測試版中出現的設計相當相似，不過其後微軟取消推出Windows 10X計畫，就將設計轉用到Windows 11上。

外觀方面，整個Windows 11使用大量圓角元素，內容的選單、應用程式和檔案管理員上的形狀都是以圓角設計。同時，Windows 11也將新增視窗控制，用戶可點選所有應用程式視窗右上角，分配視窗分布，將視窗排列在桌面上的各個部分，以供對照與快速分割屏幕。另外，微軟也將開始按鈕、功能表及應用圖示集中在工作列的中間，並非以往的靠在左邊。

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除此之外，多個外媒報道指，最近幾個月微軟一直在為Windows開發一個新的應用商店，微軟行政總裁Satya Nadella也透露，將會為開發者和創作者釋放更大的經濟機會。外媒相信，全新的應用程式商店也將會與Windows 11同時登場。

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責任編輯：曾曉汶