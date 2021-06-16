以色列再空襲加沙 反擊巴勒斯坦發射燃燒氣球

以色列與巴勒斯坦上月21日簽訂停火協議後，外界以為當地可暫時迎來一段和平日子。然而以色列軍方確認，自停火協議以來首次空襲加沙，表明是回應早前巴勒斯坦發射的燃燒氣球。哈馬斯證實遭遇空襲，稱會繼續抗爭。

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控制加沙地帶的激進武裝組織哈馬斯（Hamas）電台報道，以色列在當地時間周三（16日）凌晨空襲加沙（Gaza）。以色列軍方其後證實，以軍飛機空襲加沙市及汗尤尼斯市（Khan Yunis）南部的1個哈馬斯據點。

哈馬斯表示，據點是組織其中1個訓練營。以軍指空襲是回應巴勒斯坦燃燒氣球襲擊，以色列消防隊稱，燃燒氣球已經造成20起火災。哈馬斯發言人表示，巴勒斯坦人將繼續在耶路撒冷（Jerusalem）抗爭，捍衛自身權利和聖地。

當地周二示威情況

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周二（15日）當地有數以千計猶太極端民族主義者聚集，遊行前往耶路撒冷舊城。以色列警方嚴陣以待，封鎖街道防止示威者與巴勒斯坦人發生衝突。同時，亦有巴勒斯坦民眾在耶路撒冷遊行，抗議猶太極端民族主義。期間以色列警察封鎖大量街道，阻止雙方發生衝突。惟有報道指以色列警察曾向巴勒斯坦示威者發射橡膠子彈，有巴勒斯坦醫護人員稱以色列警察打傷逾30人。

另外，加沙內亦有遊行示威，反對以色列極右勢力在耶路撒冷的遊行，據傳有人被以色列狙擊手槍手。掌控當地的哈馬斯隨之反擊，今次沒有發射火箭炮，改向以色列發射綁上燃點裝置的氦氣球，釀成數十宗火災。

以色列反對派組閣成功 內塔尼亞胡12年總理生涯結束 【下一頁】

以色列新內閣於周日（13日）宣誓就職，新政府由不同政治光譜政黨組成，極右翼政治家貝內特（Naftali Bennett）擔任總理，今次的連環示威遊行及空襲將是新政府重大挑戰。外長未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則在社交平台Twitter發文批評，高呼「阿拉伯人去死」人士是以色列之恥 。

責任編輯：李俊儀