【騰訊持股】《絕地求生》開發商Krafton或成南韓最大IPO 擬籌5.6萬億韓圓

▲ 《絕地求生》開發商Krafton有望成為南韓歷來最大型新股。

南韓遊戲公司、《絕地求生》開發商Krafton（前身為藍洞Bluehole）擬通過IPO，籌集最多5.6萬億韓圓（約389億港元），有望成為南韓歷來最大規模新股。Krafton將發行1000萬股，其中700萬股為新股，300萬股為舊股，發行價為每股45.8萬至55.7萬韓圓。

若Krafton最終以上限定價，將超越三星生命保險2010年上市時籌集的4.9萬億韓圓，成為南韓有史以來最大型IPO。

騰訊光子工作室試點周三強制6時下班 負責人：鼓勵勞逸結合【下一頁】

Krafton的在線多人戰術競技遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds，PUBG）至今在PC以及遊戲主機已賣出2500萬套。Krafton計劃今年推出兩款基於《絕地求生》IP的新遊戲，《PUBG： New State》以及針對印度市場的《Battlegrounds Mobile India》。

Krafton去年收入為1.67萬億韓圓（約116億港元），經營溢利為7740億韓圓（約54億港元），按年增長超過1倍。

截至去年底，騰訊 （00700） 在Krafton持股15.5%，為第二大股東。騰訊旗下光子工作室與Krafton合作，開發出PUBG的手遊版本，分別為內地的《和平精英》以及海外的《PUBG Mobile》。

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【時代天使6699】時代天使首掛牌曾升1.6倍 一手帳面暫賺逾5.2萬元

【科網調查】英監管機構啟動 對IOS及Android作業系統反壟斷調查

編輯：陳健婷