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【騰訊持股】《絕地求生》開發商Krafton成南韓近10年最大IPO　最多曾跌兩成、受累中國監管跌市？

新股IPO 12:50 2021/08/10

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《絕地求生》開發商Krafton雖然成為南韓近10年最大IPO，卻也成為中國監管的最新受累股。

南韓遊戲公司、《絕地求生》開發商Krafton（韓：前身為藍洞Bluehole）完成IPO，完成集資4.3萬億韓圓（約291億港元），是南韓歷來第二大規模新股，也是近10年最大型新股集資計劃。騰訊持股的Krafton今年首季收入逾96%來自《絕地求生》，隨內地官媒發聲針對騰訊等遊戲行業，Krafton從認購反應、首日表現都較韓國同期新股差。

Krafton在正式招股時，已將招股價範圍下調逾一成，在散戶認購部分錄得5.04萬億韓圓認購，遠低於同期新股KakaoBank的58.3萬億韓圓。Krafton最終以招股價上限498,000韓圓定價。

Krafton今日（10日）首日掛牌，最多大跌兩成，低見400,500韓圓，最新仍跌一成至448,500韓圓，最新市值仍逾20萬億韓圓（約1353億港元）。

KakaoBank 上周五首日掛牌大升79%，助集團創辦人金范洙以135億美元資產淨值，在彭博億萬富翁指數中超越三星電子掌門人李在鎔，成為韓國首富。

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Krafton的在線多人戰術競技遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds，PUBG）至今在PC以及遊戲主機已賣出2500萬套。Krafton計劃今年推出兩款基於《絕地求生》IP的新遊戲，《PUBG： New State》以及針對印度市場的《Battlegrounds Mobile India》。

Krafton去年收入為1.67萬億韓圓（約116億港元），經營溢利為7740億韓圓（約54億港元），按年增長超過1倍。

截至去年底，騰訊 （00700） 在Krafton持股15.5%，為第二大股東。騰訊旗下光子工作室與Krafton合作，開發出PUBG的手遊版本，分別為內地的《和平精英》以及海外的《PUBG Mobile》。

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