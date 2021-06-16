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貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織

環球社會熱點 11:10 2021/06/16

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全球最大電商企業亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的前妻麥肯齊，曾承諾捐出一半財產作慈善捐款。麥肯齊周二（15日）宣布再捐出27.39億美元（約213.6億港元），將善款撥給286個組織。

美國有錢人撐加富豪稅 擺明針對貝索斯（多圖） 【下一頁】

現年51歲的麥肯齊（MacKenzie Scott ）周二表示，她決定向過往資金短缺、遭到忽視但擁有高社區影響力的286個組織，捐出27.39億美元。受惠團體包括當地藝術團體、博物館及從事教育工作的團體。

麥肯齊指出，她得悉媒體的報道或會較關注財產問題，但她希望報道的標題會是「286個團隊為世界需要聽到的聲音賦予力量。」（286 Teams Empowering Voices the World Needs to Hear.）

她表示正與不公平情況作鬥爭的人應受到外界關注，不少組織往往不知道未來是否會有資金維持運作，如獲得資金就可添置設備和增聘人手來減輕負擔。

她強調任何財富膨脹的社會結構會為他們帶來障礙，希望透過資助他們的工作來使社會進步。

Amazon創辦人貝索斯前妻 離婚後大方捐款132億 【下一頁】

她指出全球仍有超過7億人生活於極端貧困中，其團隊會優先考慮資助於當地擁有團隊、由有色人種領導、特別關注女性權益的組織。

麥肯齊與貝索斯（Jeff Bezos）2019年離婚，雙方達成離婚協議，麥肯齊獲得4%的亞馬遜股份。

麥肯齊專注發展慈善事業，去年慈善捐款數字達58億美元（約452.4億港元），為年度最大的個人捐款數字。她在2去年宣布捐款支持116個非牟利組織，重點關注包括種族平等、LGBTQ平等、公共衛生和氣候變化等9個領域。

責任編輯：鄭錦玲

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