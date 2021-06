貝索斯前妻捐214億做慈善 資助286個組織

全球最大電商企業亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯的前妻麥肯齊,曾承諾捐出一半財產作慈善捐款。麥肯齊周二(15日)宣布再捐出27.39億美元(約213.6億港元),將善款撥給286個組織。

現年51歲的麥肯齊(MacKenzie Scott )周二表示,她決定向過往資金短缺、遭到忽視但擁有高社區影響力的286個組織,捐出27.39億美元。受惠團體包括當地藝術團體、博物館及從事教育工作的團體。

麥肯齊指出,她得悉媒體的報道或會較關注財產問題,但她希望報道的標題會是「286個團隊為世界需要聽到的聲音賦予力量。」(286 Teams Empowering Voices the World Needs to Hear.)

她表示正與不公平情況作鬥爭的人應受到外界關注,不少組織往往不知道未來是否會有資金維持運作,如獲得資金就可添置設備和增聘人手來減輕負擔。

她強調任何財富膨脹的社會結構會為他們帶來障礙,希望透過資助他們的工作來使社會進步。

她指出全球仍有超過7億人生活於極端貧困中,其團隊會優先考慮資助於當地擁有團隊、由有色人種領導、特別關注女性權益的組織。

麥肯齊與貝索斯(Jeff Bezos)2019年離婚,雙方達成離婚協議,麥肯齊獲得4%的亞馬遜股份。

麥肯齊專注發展慈善事業,去年慈善捐款數字達58億美元(約452.4億港元),為年度最大的個人捐款數字。她在2去年宣布捐款支持116個非牟利組織,重點關注包括種族平等、LGBTQ平等、公共衛生和氣候變化等9個領域。

責任編輯:鄭錦玲