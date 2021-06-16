體驗極致奢華不是夢 大眾化價錢．皇帝般享受．性價比極高 頂級奢華「水晶河川郵輪（Crystal Ravel River Cruise）」之旅隆重登場

金怡假期的旅遊產品向來以獨特與豪華見稱，在世界各國仍在為抗疫持久戰作努力，金怡假期則從未停止前進步伐，籌備多月後隆重推出 全新頂級奢華旅遊產品——六星級「水晶河川郵輪（Crystal Ravel River Cruise）」之旅！

金怡假期的旅遊產品一向注重細節，今次推出的水晶河川郵輪（Crystal Ravel River Cruise）」之旅 的「配套」全部都是五、六星級國際頂級知名品牌，獲得多個國際獎項，整個旅程可謂極盡奢華及高尚﹔但尊貴的行程內容並未反映在團費價格上，因為這個超豪旅程的團費相當合理和大眾化，性價比極高（Affordable Luxury）。

水晶河川郵輪（Crystal Ravel River Cruise）乃享譽全球的六星級國際品牌，曾榮獲多個獎項 : Travel & Leisure “Best River Cruise Line” & 2020年 Conde Nast Traveler “Readers’ Choice Award”。船上所有船艙都是獨立露台套房 + 露台窗戶全落地玻璃，可飽覽船外的醉人景色。

河輪提供24小時管家服務包括行裝整理，行李收拾，免費燙衣及擦鞋等不在話下，船上各類美酒，非酒精飲料以及船上工作人員的小費亦已全包，毋須額外支付，保證客人可盡情享受。

一般東歐旅行團的觀光船，只是蜻蜓點水式地遊覽布達佩斯或維也納多瑙河，金怡假期推出的 「水晶河川郵輪豪華團」帶團友深度暢遊多瑙河，行程由匈牙利布達佩斯登船，到達德國菲爾斯霍芬登岸，其中途經著名的「瓦豪河谷UNESCO」被喻為多瑙河最美河段。行程中更獨家為旅客安排於世界音樂之都維也納的「霍夫堡內美景宮」，觀賞管弦樂隊表演(Orchestra Concert)，兼遊覽多個＜世界文化遺產＞景點包括布達佩斯老城，維也納老城，霍夫堡(莤莤公主博物館），瓦豪河谷，梅爾克修道院， 古姆洛夫古城，布拉格老城，哈爾斯特湖，薩爾斯堡，及德國雷根斯堡 等，整個旅程都被奢華，高尚和品味重重包圍著，讓旅客的心靈滿載而歸。

金怡假期「水晶河川郵輪」選乘五星國際級阿聯酋航空或卡塔爾航空，並提供9天或11天共三個行程選項，讓旅客在安排上更有彈性﹔9天豪華團團費每位$56,990起(全包價)，早鳥優惠低至$54,990起(全包價)，另加$5,000每位更可升級為11天團多玩三日兩夜，續往捷克-布拉格 UNESCO，並連續二晚入住超豪華國際五星級「Four Seasons Prague Hotel(絕無同級)」 ，或選擇續往阿爾卑斯山東部著名景點「哈爾斯特湖 UNESCO」觀賞恬靜湖泊，尾站並入住慕尼克國際五星级「Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Munich (絕無同級)」。

全球團結抗疫，病毒終將滅亡！港人出遊的心蠢蠢欲動，今天報名，明年出發 ，早鳥優惠不容錯過！ 約定您，2022年秋季，水晶河川郵輪迎風起航！

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