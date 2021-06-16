【券商點睇】房企境內融資規模收縮超預期 內房股估值難提升

5月以來，受「ABS項目集中終止」影響，中國房企融資規模持續收縮。數據顯示，5月房地產企業融資總額為1,331.4億元（人民幣，下同），按年降15.9%，按月更下跌20.1%。其中，5月境內信用債發行規模大幅下降，不及4月發行量的一半。

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惠譽指出，當前市場下，流動性和再融資仍是房企面臨的主要信用風險。大部分授評房企有能力為到期債務再融資，但是不具備多元融資途徑的房企可能會時常面臨大量短債集中到期的窘境。首5個月，房企境內外債券融資累計約4,624億元，按年跌18%，達到近三年低點，累計發債規模佔2020年發債總規模約38%。

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中信建投指，近期房地產供應鏈融資監管加強，一定程度上將增大房企的融資壓力。在土地市場與樓市高景氣的情況下，調控政策較難出現緩和，內房板塊的估值較難出現提升。同時，行業整體利潤率已難以回到過去的高位，預計未來需要更多依靠精細化運營提升開發效率以獲取超額收益，需要更多的項目數量來維持業績的增長。

天風證券表示，「三道紅綫」將在未來三年深刻改變房企經營行為，不少企業不得不加速推出降檔舉措，預計過去以高預期毛利率為主的強投資公司，將弱於以低毛利率投資預期的強運營公司。

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記者：林衛