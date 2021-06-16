【大宗商品】市場擔心中國或釋放庫存 銅價較高位挫近9%

為控制原材料價格，防止工業品出廠價格指數（PPI）進一步上揚，中國政府出手調控商品價格，較早前鋼材價格已率先倒地，現在看來銅價亦難獨善其身。據報道，近月交割的銅期貨價格較高位回調接近9%。周二（15日）倫敦市場銅價一度重挫4.6%，跌破50天平均綫。

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分析師表示，關於中國國家糧食和物資儲備局未來幾個月逐步釋放部分銅、鋁和鋅庫存的揣測，引發了近日的跌勢。中國作為世界第二大國的精煉銅消費量佔到全球精煉銅總消費量的一半。投資者擔心此類舉措可能是中國官員為抑制價格日益上漲勢頭而開展的一項更廣泛行動的組成部分。

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Fastmarkets的金屬和電池金屬研究主管William Adams表示，這將稱會打擊已流入銅市場的部分熱錢，「最大的不利因素是中國談論為通脹踩剎車和打擊囤積金屬及投機炒作行為。」

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記者：林衛